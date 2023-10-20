Edirne'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 72 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 72 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Politika