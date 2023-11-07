Edirne'de 7 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisini yakaladı. Ayrıca, haklarında yakalama kararı olan 83 kişi de gözaltına alındı.

EDİRNE'de jandarma ekiplerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i DEAŞ, 2'si PKK/KCK, 4'ü de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 83 kişiyi gözaltına aldı.