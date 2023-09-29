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Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde Suriye uyruklu N.M'nin kullandığı Bulgaristan plakalı otomobil, Talatpaşa Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde 3 yabancı uyruklunun bulunduğu tespit edildi.

Keşan ilçesindeki denetimlerde de 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Politika

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