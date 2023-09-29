Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde Suriye uyruklu N.M'nin kullandığı Bulgaristan plakalı otomobil, Talatpaşa Mahallesi'nde durduruldu.
Otomobilde 3 yabancı uyruklunun bulunduğu tespit edildi.
Keşan ilçesindeki denetimlerde de 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Politika