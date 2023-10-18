Edirne'de 69 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 69 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 69 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmen gruplarına yönelik çalışmasında Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu 69 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Politika