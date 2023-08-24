Edirne'de 64 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamındaki önleyici kolluk devriyesi sırasında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek için ormanda bekleyen Suriye, Afganistan ve Filistin uyruklu 64 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.