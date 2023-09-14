Edirne'de 602 kaçak göçmen yakalandı, 19 organizatör tutuklandı

Edirne'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 602 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 44 organizatörden 19'u tutuklandı.

Edirne'de, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 602 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan, gözaltına alınan 44 organizatörden 19'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT ve asayiş timleri tarafından son 1 haftada ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda şüpheli 32 araç durduruldu. Araçlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 602 kaçak göçmen yakalanırken, 44 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin cep telefonu ile üzerlerindeki ve organizatörlükten elde ettikleri değerlendirilen paralarla, kaçakçılık olayında kullandıkları 32 araca Cumhuriyet savcılığı talimatıyla el konuldu. Trafik yönünden idari para cezası uygulanan araçlar, yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 organizatörden 19'u çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE