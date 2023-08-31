Edirne'de 53 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalandı.

EDİRNE'de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen Suriye, Fas, Irak, Mısır ve Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.