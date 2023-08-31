Edirne'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Bulgaristan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 35 Suriye, 8 Fas, 6 Irak, 3 Mısır ve 1 Afganistan uyruklu toplam 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda yasadışı yollardan giriş yapan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmesi için Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE