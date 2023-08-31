Edirne'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.