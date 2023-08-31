Edirne'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçaklığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Suriye, Fas, Irak, Mısır ve Afganistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Politika