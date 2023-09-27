Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca elde edilen bilgiler neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olma suçundan haklarında adli işlem kaydı bulunan, bu suçlarından dolayı kamu görevinden ihraç edilen 4 FETÖ şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika