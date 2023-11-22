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Edirne'de 39 şüpheli tutuklandı

Edirne'de çeşitli suçlamalar nedeniyle yakalanan 59 şüpheliden 39'u tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan aranan zanlılar yakalandı.