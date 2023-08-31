Edirne'de 33 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 33 terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalananların 30'u FETÖ üyesi, 3'ü PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olarak belirlendi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.

Edirne'de jandarma ve hudut birlikleri tarafından son bir haftada 33 terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda toplam 33 terör örgütü üyesi yakalandı. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında yakalananlardan 30'nun FETÖ üyesi ve 3'ünün PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ayrıca emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetler çerçevesinde UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 32 kişi de yakalandı. - EDİRNE