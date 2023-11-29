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Edirne'de 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan gruba yönelik yaptığı çalışmada Afganistan, Filistin, Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Afganistan, Filistin, Suriye, Irak ve Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Politika

Afganistan Yunanistan Filistin Edirne Güvenlik Uluslararası İlişkiler Göçmenler Politika Haberler

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