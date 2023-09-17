Edirne'de 236 kişi düzensiz göç nedeniyle yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 236 kişi yakalandı. Kontrollerde takside ve farklı noktalarda düzensiz göçmenler tespit edildi.
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 236 kişi yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile ilçelerde farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.
Kıyık Caddesi'ndeki kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulan 2 takside 6 düzensiz göçmen tespit edildi.
Taksi sürücülerine idari işlem yapılırken, il genelinde yapılan kontrollerde 230 düzensiz göçmen daha yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Politika