Edirne'de 17 FETÖ/PDY Şüphelisi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 17 şüpheli Yunanistan'a kaçarken jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan dosyası bulunan 13 şüpheli ile yine aynı suçtan yakalama kararı olan 4 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı. Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.