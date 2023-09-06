Edirne'de 160 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 160 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Suriye, Irak, Pakistan, Afganistan, Filistin ve Mısır uyruklu 160 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Politika