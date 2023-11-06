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Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin sınırdan geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışması sonucunda Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.