Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçlerinin sınırdan geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışması sonucunda Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırdan geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İnsan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.