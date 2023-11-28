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Edirne'de 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan faaliyetler sonucunda terör örgütü şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de jandarma ekiplerince terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Jandarmanın terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri çerçevesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i PKK-KCK silahlı terör örgütü, 8'i FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yunanistan Jandarma Edirne Güvenlik Yakalama Terör 3. Sayfa Politika Haberler

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