Edirne'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 111 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, yapılan kontrollerde para ve elektrikli tel kesme makinesi ele geçirildi.

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 26 ekip 105 personelle denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde 111 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, bazı adreslerde yapılan kontrollerde 11 bin 320 lira, 320 avro ve elektrikli tel kesme makinesi ele geçirildi.