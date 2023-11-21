Haberler

Edirne'de 11 FETÖ Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

,
Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada 11 FETÖ üyesini yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 11 FETÖ üyesi yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 FETÖ/PDY örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan 11 FETÖ şüphelisinden 10'u sevk edildiği makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yunanistan Jandarma Edirne Tutuklama Terör Gözaltı Politika Haberler

title