Edirne'de 11 FETÖ Üyesi Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 11 FETÖ üyesi yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 FETÖ/PDY örgüt üyesi yakalandı. Gözaltına alınan 11 FETÖ şüphelisinden 10'u sevk edildiği makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE