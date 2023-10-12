Edirne Belediyesi ve İstanbul Enerji A.Ş. işbirliğiyle Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı lansmanı gerçekleşti

Edirne Belediye Başkanlığı ve İstanbul Enerji A.Ş. tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın lansman toplantısı Edirne'de yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuşmasında çevre konusunda kararlı olduklarını ve üzerlerine düşen görevi yapacaklarını belirtti.

Edirne Belediye Başkanlığı ve İstanbul Enerji A.Ş. işbirliği ile "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)"ın lansman toplantısı gerçekleşti. Toplantıya katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çalışacağız bu konuda kararlıyız. Bu konunun farkındayız. Üzerimize düşen ne varsa onu ciddi olarak yapacağız" dedi.

Edirne Belediyesi ile İstanbul Enerji A.Ş. işbirliği ile hazırlanan, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı lansman toplantısı Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda gerçekleşti. Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez katılırken, Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Lideri Daiva Matoniene ise toplantıya online bağlantı ile katıldı.

İklim Değişikliği Müdürlüğü'nü kuran ilk il belediye olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada tüm Edirne halkını göreve çağırarak şu ifadeleri kullandı;

"İnsan içinde bulunduğu ortamı, durumu çok fazla anlık reflekslerle algılayamıyor, iklim değişikliği biraz böyle bir iş, şartlar değişiyor, yağış rejimleri değişiyor, ısı farklılıkları değişiyor ama biz bunların farkına çok ağır varıyoruz. Oysa total olarak baktığınızda dünyayı el birliği ile yavaş yavaş katlediyoruz. Tabii bunun için herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Herkes her şeyi yapamayacak ama meşhur bir sözde de geçtiği gibi 'Herkes evinin önünü temizlerse, şehir tertemiz olur.' Biraz bu felsefeye benzetiyorum ben bu işi. Edirne Belediyesi üzerine düşeni yaparsa, İstanbul üzerine düşeni yaparsa, Van yaparsa, Barselona yaparsa, bu iş biraz daha kolay olacak gibi."

Edirne Belediyesi'nin İklim Değişikliği Müdürlüğü'nü kuran ilk il belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü kurduk. İl belediyeleri arasında ilk biz kurduk. Buradaki hassasiyetimiz şu, çok geç kalmadan bir şeyler yapabilmek, en azından başlatabilmek. Çünkü çok uzun soluklu bir iş bu. 2 yıl önce de Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi imzalamıştık. Bu anlamda çabalarımız var, gayretlerimiz var. Farkındalığımız var ki, bu süreçte en önemli adımlarından birinin farkındalık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Edirne'nin dezavantajlarına atıfta bulunan Başkan Gürkan, "Edirne'mizin dezavantajları var. Özellikle Karbon salınımı noktasında dezavantajları var. Dünyanın Amerika- Meksika sınırından sonraki en büyük 2. kara sınır kapısı bizim ilimizde, Kapıkule'den yılda yaklaşık 2,5-3 milyon araç geçiyor. Her gün 1200 tır çıkış yapıyor. Bunların hepsi şehrimizdeki karbon salınımını ciddi anlamda arttırıyor. Ama biz çalışacağız bu konuda kararlıyız. Bu konunun farkındayız. Üzerimize düşen ne varsa onu ciddi olarak yapacağız" İfadelerini kullandıktan sonra İstanbul Enerji AŞ, Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez'e ve raporda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Toplantı, Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları Sözleşmesi Türkiye Proje Lideri Daiva Matoniene ve İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Yüksel Yalçın'ın açılış konuşmasıyla devam ederken, SECAP Raporu Sunumunu ise İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez yaptı.