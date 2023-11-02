Edirne Belediye Meclisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Edirne Belediye Meclisi ortak bir bildiri yayınlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Bildiride "İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı saldırılarını arttırarak, sürdürmesini esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Toplantıda, Kurtuluş Savaşı'nda ilk direniş örgütünü kuran Edirne'ye İstiklal Madalyası verilmesi değerlendirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne, İstiklal Madalyası'nı hak eden bir şehir. Önümüzdeki ay meclis gündemine bu konuyu almak istiyorum" dedi.

Edirne Belediye Meclisi, Kasım Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı Edirne Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda toplamda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclisi'nin ortak yayınladığı bildiriyi okudu. Ortak bildiride "Edirne Belediye Meclisi olarak, Filistin ve İsrail'deki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Gazze'de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce insanın hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı saldırılarını arttırarak, sürdürmesini esefle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplantı öncesinde tüm Edirne halkının ve Belediye Meclis üyelerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ulu Önder, Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı milletimizin de cansiperane mücadelesiyle başarıya ulaşmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Geçtiğimiz pazar günü, Türk milleti olarak büyük bir onur, gurur ve heyecanla Cumhuriyetimizin 100. yılına kutladık. İnanıyoruz ve eminiz ki, Türk milleti var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti de ilelebet payidar olmaya devam edecektir. Bizler hepimiz Cumhuriyet'e inanan insanlar olarak, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için her şeyi ama her şeyi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sadece iki gün sonra 2 Kasım 1918'de o tarihteki Osmanlı coğrafyasında kurulan ilk direniş örgütünün Edirneliler tarafından kurulduğunu belirten Gürkan, "Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul'da tacir Kasım Bey'in Küçük Kınaciyan Hanı'ndaki yazıhanesinde Edirne milletvekili Faik Bey (Faik Kaltakkıran), Edirne Belediye Başkanı Şevket Bey (Şevket Dağdeviren), avukat Mehmet Şeref Bey (Avukat Mehmet Şeref Aykut )ve Edirneli yurtseverlerin katılımı ile kurulmuştur" dedi.

İstiklal Savaşı'na bizzat katılmış, öne çıkmış şehirlerin olduğunu ve bu şehirlerin daha sonra TBMM tarafından çeşitli unvanlarla ödüllendirildiğini belirten Gürkan, Edirne'nin de ilk direniş örgütünü kurarak, önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

İstiklal Madalyası Kanunu'nu okuyarak düşüncelerini Belediye Meclisi üyeleri ile paylaşan Gürkan, "Edirne, ilk direniş örgütünü kuran bir şehir. Bu özelliğinden dolayı Belediye Başkan Yardımcımız Selçuk Çakır'ın önerisiyle Edirne şehrine İstiklal Madalyası verilmesini teklif etmeyi düşünüyoruz. Edirne, İstiklal Madalyası'nı hak eden bir şehir. Önümüzdeki ay meclis gündemine bu konuyu almak istiyorum. Halkımızın da bu konuyu tartışmasını istiyorum. Eğer bir karara varabilirsek, Edirne şehrine İstiklal Madalyası verilmesini teklif etmeyi düşünüyoruz" dedi.

GAZETECİ BERK SÖYLEMEZ'İN ADI SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Öte yandan geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren TRT Haber Kameramanı ve Edirne Haber Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adının Fatih Mahallesi 2. Sokak'a verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Sevgili Berk'e bir kez daha Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere Basın camiamıza ve tüm Edirnelilere bir kez daha sabırlar diliyorum" dedi.

Gündemin diğer maddeleri de sonsuzluğa uğurladığımız Gazeteci Melih Yurduseven ile Avukat İbrahim Karakoç'un isminin bir cadde ve sokağa verilmesi oldu. Her iki madde de oy birliği ile Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale edildi.