ECOWAS'tan Liberya'ya seçim sonrası şiddet uyarısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Liberya'da 10 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçim sonucuna ilişkin oy sayım süreci devam ederken, taraflara "seçim sonrası şiddetten kaçınmaları" uyarısında bulundu.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, tarafların, seçim sonuçlarını kendi lehine gösterme konusunda girişimlerde bulunduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, bazı partilerin erken zafer ilan etme ya da Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) üzerinde baskı kurma girişimlerinde bulunduğu aktarıldı.

Tarafların "seçim sonrası şiddetten kaçınmaları" uyarısı yapılan açıklamada, "ECOWAS, Liberyalı tüm paydaşları, anayasa, yasalar ve protokollerde öngörülen barışçıl ve güvenilir bir seçim sürecinin demokratik ilkelerine uymaya davet eder." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ECOWAS'ın, siyasi liderlerin yanı sıra NEC ve güvenlik servisleri de dahil olmak üzere tüm paydaşları, ECOWAS, Afrika Birliği ve uluslararası toplumun şiddet ve istikrarsızlığa yol açabilecek her türlü eylemden sorumlu tutacağı konusunda uyardığı kaydedildi.

Liberya'daki seçimler

Batı Afrika ülkesi Liberya'da seçmenler, 10 Ekim'de hem cumhurbaşkanı hem de milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gitmişti.

Ülkede cumhurbaşkanı seçim sonucuna ilişkin oy sayım süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için yarışan 20 aday arasında, Demokratik Değişim Koalisyonundan (CDC) mevcut Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ve muhalefetteki Birlik Partisinden (UP) eski Devlet Başkan Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'nin ismi öne çıkıyor.

Anayasaya göre Liberya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanabilmek için adayın, oyların yüzde 50'sini alması gerekiyor.

Seçimde herhangi bir adayın istenilen oy oranına ulaşamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday, ikinci turda yarışacak.

Cumhurbaşkanı, doğrudan halk tarafından 6 yıl için seçiliyor.