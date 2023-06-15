ECOWAS, Sierra Leone'ye 95 Kişilik Gözlemci Heyeti Gönderdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için Sierra Leone'ye 95 kişilik gözlemci heyeti gönderdi. ECOWAS ayrıca seçimler için Sierra Leone'ye 500 bin dolar mali destek sağladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için Sierra Leone'ye 95 kişilik gözlemci heyeti gönderdi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'ın Sierra Leone'de yapılacak cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini gözlemlemek üzere 95 kişilik bir ekibi gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, gözlemci misyonuna eski ECOWAS Komisyonu Başkanı ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Batı Afrika ve Sahel (UNOWAS) Başkanı Muhammed ibn Chambas'ın liderlik edeceği ifade edildi.

ECOWAS'ın ayrıca Sierra Leone'ye seçimler için 500 bin dolar mali destek sağladığı kaydedildi.

Yaklaşık 8,4 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğunu oturmak için 13 aday yarışacak.