ECOWAS, Nijer'e arabuluculuk yapmak için NSCIA Genel Başkanı'nı gönderiyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki darbe sonrası Cumhurbaşkanı'nın serbest bırakılması ve göreve dönmesi için arabuluculuk yapması için Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı Sa'ad Abubakar'ı Nijer'e gönderiyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), arabuluculuk yapması için Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) Sa'ad Abubakar'ı Nijer'e gönderiyor.

Nijer'de darbe yapan askeri yönetime, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre veren ECOWAS, taraflar arasında yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.

Afrika basınında çıkan haberlere göre, ECOWAS, NSCIA Genel Başkanı aynı zamanda Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar'ı yarın Nijer'e gönderiyor.

Nijerya'daki en etkili ve saygın dini liderlerden biri olan Abubakar'ın yarın beraberindeki heyetle çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor.

Halihazırda Çad Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed Debi, eski Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou issaoufou ve Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Nijer'de farklı çevrelerle bir araya geliyor.

Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti,

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayınladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.