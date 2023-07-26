ECOWAS, Nijer'deki Darbe Girişimini Kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı yapılan darbe girişimini kınadı. ECOWAS, darbecilere demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı serbest bırakma çağrısı yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a karşı yapılan darbe girişimini kınadı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Topluluğun "Nijer'de darbe girişiminde bulunulduğu" haberini "şok ve şaşkınlıkla karşıladığı" belirtildi.

ECOWAS'ın iktidarı zorla ele geçirme girişimini en güçlü şekilde kınadığı vurgulanan açıklamada, darbecilere "demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı derhal ve hiçbir koşul öne sürmeden serbest bırakmaları" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ECOWAS ve uluslararası toplumun, Bazoum, ailesi, hükümet üyeleriyle halkın güvenliği ve emniyetini hedef alan bu komploya karışan herkesi sorumlu tutacağı kaydedildi.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoymuştu.