ECOWAS, Nijer'deki Askeri Yönetimin Cumhurbaşkanını Suçlamasını Kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki askeri yönetimin, askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u vatana ihanetle suçlamasını şiddetle kınadı. ECOWAS, Bazum'un seçilmiş cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayarak, haksız yere alıkonulmasının kınandığını ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki askeri yönetimin, askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u vatana ihanetle suçlamasını şiddetle kınadı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Bazum'a yapılan "vatana ihanet" suçlamasının büyük bir şaşkınlıkla öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, bu girişimin şiddetle kınandığının altı çizilerek, "yeni bir provokasyon şekli" olan bu adımın, askeri yönetimin anayasal düzene dönülmesi yönündeki isteğiyle çeliştiği belirtildi.

Muhammed Bazum'un Nijer'in seçilmiş cumhurbaşkanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Bazum'un haksız yere alıkonulmasının kınandığı ve derhal serbest bırakılması gerektiği kaydedildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), dün, Bazum'u "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılamak istediğini duyurmuştu.

CNSP'den yapılan açıklamada, "Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.