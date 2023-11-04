ECOWAS, Nijer'de Anayasal Düzeni Tesis Etmek İçin Diplomatik Girişimlerde Bulunuyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'de askeri yönetimin başa geçtiği durumu düzeltmek için diplomatik girişimlerde bulunduğunu açıkladı. ECOWAS Başkanı Tinubu, Nijer'deki durumu izlediklerini ve kan dökülmesini önlemek için çalıştıklarını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ise ECOWAS'ın liderliğini takdir ettiklerini ifade etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 26 Temmuz'da askeri yönetimin başa geçtiği Nijer'de yeniden anayasal düzeni tesis etmek için diplomatik girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tinubu ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, başkent Abuja'da bir araya geldi.

Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı Tinubu, görüşmede yaptığı açıklamada, Nijer'de 26 Temmuz'da iktidardan uzaklaştırılan tutuklu Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u korumak için ECOWAS'ın dikkatli yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tinubu, Nijerya'nın komşu ülke Nijer'deki durumu izlediğini ve kan dökülmesini önlemek için diplomatik yolları araştırdığını anlattı.

Halkın savaş istemediğini, cesur ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirten Tinubu, "Nijer'de kan dökülmesini önlemek ve anayasal düzeni tesis etmek için tüm uygun 'arka kapı diplomasisini' uyguluyorum." ifadesini kullandı.

Tinubu, Bazum'un demokratik yollarla seçilmiş bir lider olduğunu kaydetti.

Bakan Colonna ise Tinubu'nun ECOWAS'ın işlerini yürütme konusundaki liderliğini takdir ettiğini belirterek, "ECOWAS'taki çabalarınızı destekliyoruz. Sizin arkanızdayız çünkü anayasal düzenin tüm ülkeler için bir hazine olduğuna ve demokrasinin bir gerçeklik olması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.