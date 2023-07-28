ECOWAS Liderleri Nijer'deki Darbeyi Görüşmek Üzere Toplanacak

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Nijer'de yapılan darbeyi görüşmek üzere 30 Temmuz'da acil bir toplantı düzenleyecek.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Nijer'de yapılan darbeyi görüşmek üzere 30 Temmuz'da acil bir toplantı düzenleyecek.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Sözcüsü Dele Alake, yaptığı yazılı açıklamada, ECOWAS liderinin Nijer'deki darbeyi görüşmek üzere 30 Temmuz'da Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

Alake, açıklamasında, "Nijer Cumhuriyeti'nde meydana gelen ve Batı Afrika ülkesindeki anayasal siyasi liderliği altüst eden darbenin ardından ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Otoritesi Başkanı Bola Tinubu, Pazar günü Abuja'da bölge liderlerinin özel bir toplantısına ev sahipliği yapacak." ifadesini kullandı.

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.