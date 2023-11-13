ECOWAS, Liberya'daki Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Gözlemci Heyeti Gönderdi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Liberya'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu yerinde takip etmek üzere 15 kişilik bir gözlemci heyeti gönderdi. Heyetin başkanlığını eski Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Prof. Dr. Attahiru Jega yapacak.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Liberya'da yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu yerinde takip için 15 kişilik gözlemci heyeti gönderdi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray'ın Liberya'da yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 15 seçim gözlemcisi gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, gözlemci heyetine eski Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Prof. Dr. Attahiru Jega'nın başkanlık ettiği ifade edildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip ülkede Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu, 20 adayın katılımıyla 10 Ekim'de yapılmıştı.

İlk turda mevcut Cumhurbaşkanı ve eski futbolcu 57 yaşındaki George Weah oyların yüzde 43,8'ini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı 78 yaşındaki Joseph Nyumah Boakai da oyların yüzde 43,4'ünü alarak ikinci olmuştu.

Her iki aday da cumhurbaşkanı olmak için anayasaya göre gereken yüzde 50'den fazla oyu alamadıklarından Liberya halkı ikinci tur için yarın tekrar sandık başına gidecek.

Seçimi kazanan aday, cumhurbaşkanlığı görevini 6 yıl yürütecek.