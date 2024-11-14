Ebru Temel, AK Parti Turgutlu Kadın Kolları Başkanlığı'na Atandı

Ak Parti Genel Merkezi tarafından, AK Parti Turgutlu ilçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Ebru Temel getirildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "AK Parti Genel Merkezimiz tarafından, AK Parti Turgutlu ilçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Ebru Temel atanmıştır. Başkanımıza bu önemli vazifede üstün başarılar diler, ilçe Kadın Kollarımıza enerjileriyle Turgutlu 'ya ve ülkemize değer katacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle, bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalar ve katkılarından ötürü önceki Kadın Kolları Başkanımız Sibel Nevin Baş'a gönülden teşekkür ederiz. Kendisine, partimize ve memleketimize hizmet yolunda başarılarının devamını diliyoruz." - MANİSA