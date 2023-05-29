EBB Başkanı Büyükerşen'den seçim açıklaması

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı seçiminin sonucuna ilişkin, "Tüm Türkiye, herkesin gıpta ile baktığı Eskişehir olsun istedik, ama olmadı. Bize gelince; 1999 yılından beri olduğu gibi güzel kentimize hizmet etmeye, Eskişehir'i Anadolu'nun ortasında güneş gibi parlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz Büyükerşen, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonucuna yönelik Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Büyükerşen'in paylaşımı şöyle:

"Sevgili hemşerilerim, değerli yurttaşlar; sandıktan çıkan iradeye saygı duyuyor, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik krizin sona erdiği, mülteci probleminin tamamen ortadan kalktığı, işsizliğin olmadığı; çocukların, gençlerin ve kadınların yaşamaktan mutlu olduğu bir ülke hayal ediyorum. Tüm çabamız bunun içindi. Umarım mevcut iktidar, 21 yıllık hatalarından ders çıkarır ve tüm bunları gerçekleştirir. Eskişehir özelinde değerlendirmek gerekirse 2. turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunu oransal anlamda en çok artırdığı illerden biriyiz. Tüm Türkiye, herkesin gıpta ile baktığı Eskişehir olsun istedik, ama olmadı. Bize gelince; 1999 yılından beri olduğu gibi güzel kentimize hizmet etmeye, Eskişehir'i Anadolu'nun ortasında güneş gibi parlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle seçim süreci boyunca sahada çalışan, kampanyaya katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyor, demokrasi için sandığa giden tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum."