E5 Ülkelerinden İsrail'in Gazze Operasyonlarına Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Gazze gündemiyle acil toplanması öncesinde, İngiltere, Fransa, Danimarka, Yunanistan ve Slovenya'dan oluşan E5 ülkeleri, düzelediği ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şehri'ni işgal planını kınayarak, "Rehineler de dahil olmak üzere Gazze'deki tüm sivillerin hayatını tehlikeye atacak" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Gazze gündemiyle acil toplanması öncesinde, İngiltere, Fransa, Danimarka, Yunanistan ve Slovenya'dan oluşan E5 ülkeleri ortak bir basın toplantısı düzenledi. Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar'ın toplantıda okuduğu ortak bildiride, İsrail'in Gazze'de askeri operasyonlarını genişletme kararı kınanarak, "Bu karar uluslararası insani hukuku ihlal etme riski taşımaktadır" denildi.

"Karar, rehinelerin geri dönüşünü sağlamayacak"

İsrail'in askeri operasyonları genişletme planının, Gazze'deki sivillerin ve rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını vurgulanan bildiride, "Askeri operasyonların genişletilmesi, kalan rehineler de dahil olmak üzere Gazze'deki tüm sivillerin hayatını tehlikeye atacak ve daha fazla gereksiz acıya yol açacaktır. Bu karar, rehinelerin geri dönüşünü sağlamayacak" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Güvenlik Konseyi'nde rehine Evyatar David'in kardeşi Ilay David'in söylediği sözler hatırlatılarak, "Bu toplantı kalan rehinelerin ve ailelerinin acılarının sona ermesi gerektiğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı" denildi.

"Çocuklar açlıktan ölüyor"

Gazze'deki insani durumun "felaket boyutlarına ulaştığını" ve kıtlık uyarısı yapıldığı hatırlatılan bildiride, "Çocuklar açlıktan ölüyor. Açlık o kadar şiddetli ki, çaresiz siviller ailelerini beslemek için yardım dağıtım noktalarında öldürülme riskini göze alıyor" denildi.

Bildiride, İsrail'e yardımların ulaştırılmasına getirilen kısıtlamaları kaldırması, BM ve yerleşik insani yardım ortaklarının güvenli ve geniş çaplı bir şekilde faaliyet göstermesine izin vermesi çağrısında bulunulan bildiride, uluslararası STK'ların Gazze'de çalışabilmesi için "mantıksız vize ve kayıt şartlarının" kaldırılması gerektiği, temel ihtiyaçların ulaştırılması için tüm kara yollarının açılmasının hayati olduğu vurgulandı.

"Savaş değil, diplomasinin zamanı"

Bu yılın başında sağlanan ateşkesin siyasi irade olduğunda neler başarılabileceğini gösterdiği belirtilen bildiride, "Ateşkes kan dökülmesini sona erdirdi, rehineler sevdiklerine kavuştu, acil yardıma muhtaçlara insani yardım ulaştı" denildi.

Geçtiğimiz ay Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına değinilen bildiride, "Savaş değil, diplomasinin zamanı. Her iki tarafa da acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme ulaşmak için çabaların acilen ilerletilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi. - NEW YORK