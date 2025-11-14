E5'ten Ukrayna'ya en az 150 milyon euroluk yardım kararı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın başkenti Berlin'de "Avrupa Beşlisi" (E5) ülkelerinin bir araya geldiği toplantıda, "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi" (PURL) kapsamında Ukrayna'ya en az 150 milyon euro katkıda bulunulmasına karar verildiğini bildirdi.

"Avrupa Beşlisi" (E5) ülkelerinden savunma bakanları ve üst düzey yetkililer, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Toplantıya Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Pawel Zalewski'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal ise toplantının bir bölümüne video konferans bağlantısıyla katılarak ülkesindeki son durumu aktardı.

"Ukrayna'ya en az 150 milyon euro katkıda bulunulacak"

Toplantının ardından ortak basın toplantısında konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını, Kiev'e yapılacak yeni yardımları, Rusya'nın Avrupa ülkelerine yönelik insansız hava araçları (İHA) tehditlerini ele aldıklarını belirtti. Pistorius, "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi" (PURL) kapsamında Ukrayna'ya en az 150 milyon euro katkıda bulunulmasına karar verildiğini bildirdi. Almanya'nın ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın yanında durmaya ve desteklemeye devam edeceklerini belirten Pistorius, Rusya'nın artan saldırılarına ilişkin olarak, "Rusya'nın, sivil enerji altyapısını hedef alan yoğun saldırıları nedeniyle Ukrayna savaştaki 4. kış mevsimini yaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in amacının Ukrayna için kışı olabildiğince dayanılmaz hale getirmek, moralini bozmak ve Ukraynalıların direnişini kırmak olduğu çok açık ve net. Bu aptalca bir girişim ve saldırılar da korkunç. Ayrıca, bu saldırılar uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ediyor. İnsanlara duyulan bu kadar büyük bir nefret ve suç hayal bile edilemez. Bizim için açık olan şu; Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağız. Ukrayna bize güvenmeye devam edebilir" diye konuştu.

Pistorius, toplantıda ele alınan konulardan birinin de Avrupa ülkelerine yönelik hibrit saldırılar olduğunu belirterek, "Bu konu hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Rusya'nın kendi sorunlarından ve yetersizliklerinden, Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerinde gerçekleştirdiği başarılı saldırılardan ve Rusya'ya cephede verdirdiği ağır kayıplardan dikkatleri başka yöne çekmeye çalışan Moskova yönetiminin aynı zamanda toplumlarımızı tedirgin etmeye ve korkutmaya çalıştığı çok açık. Çeşitli türdeki hibrit saldırılara kararlı ve aynı zamanda sağduyulu bir şekilde tepki verdik. Bu önlemler, AB ve NATO içinde ulusal ve ikili düzeyde etkili oldu" dedi.

"Yardımlar, bizim ve Ukrayna'nın istediği kadar net ve verimli değil"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, gazetecilerin 'Ukrayna'ya yeterince destek verildiğini düşünüyor musunuz?' şeklindeki sorusuna da, "Ukrayna'ya bugüne kadar destek verilmemiş olsaydı ülkenin şu anda ne durumda olacağını düşünmek bile istemiyoruz ki bu acı bir gerçek. Almanya, yıllık destek miktarı açısından en yüksek rakamlara sahip ülke. Elimizden geldiğince tedarik yapıyoruz. Ukrayna savunma sanayisine doğrudan büyük finansal yatırımlar yapıyoruz" cevabını verdi.

Pistorius, "Ukrayna hava savunmasının çok sayıda İHA ve seyir füzesi ile başa çıkmasının giderek zorlaştığını da belirtmek gerekir. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun bir etkisi var, ancak ne yazık ki artık bizim ve Ukrayna'nın istediği kadar net ve verimli değil, bu nedenle mesajımız net: Pes etmemeliyiz" dedi.

"Dron tehditlerinden kimin faydalandığını anlamak için Sherlock Holmes olmaya gerek yok"

Pistorius, gazetecilerin Avrupa'nın birçok ülkesinde yoğunlaşarak artan hibrit saldırılara ilişkin sorusuna, bu tür saldırılara kararlı bir tepki verilmesi gerektiği ancak gerilimin tırmanmasına da katkı sağlanmaması gerektiğini vurgulayarak cevap verdi. Pistorius, Avrupa ülkelerinde tespit edilen menşei belirlenemeyen dronların neden olduğu tehditlerinin arkasında Rusya'nın olduğuna dair somut kanıtların olmadığına dikkat çekerek, "Ancak dron tehditlerinden kimin faydalandığını anlamak için Sherlock Holmes olmaya gerek yok" diyerek Moskova'yı işaret etti.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Avrupa ülkelerindeki dron tehditlerine karşı ortak savunma çalışmalarına ilişkin kararın gelecek Ocak ayında Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak toplantıda verileceğini açıkladı.

"Ukrayna'ya yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Bu yüzden Ukrayna'nın yanında ısrarla duruyoruz ve onu yalnız bırakmıyoruz. Ukrayna'nın mücadelesi herhangi bir nedenden dolayı değil, sadece Putin'in genişleme ve büyüme arzusundan kaynaklanıyor. Ukrayna'ya yardım edilmezse, bu Rusya'nın gideceği daha kötü bir yolun sadece ilk adımı olur. Rus saldırılarının yüzde 93'ü konutları, okulları ve hastaneleri hedef alıyor. Bu bağlamda saldırılara karşı kendini savunmaktan başka bir şey yapmayan bir ülkeye yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin de Rusya'nın özellikle Baltık Denizi'ndeki eski ve sahiplik yapısı gizlenen tankerlerle kıyıya yakın ve açık denizde petrol ürünlerini başka gemilere aktararak gelir elde ettiği "gölge filosuna" karşı daha fazla yaptırım uygulanması gerektiğini vurguladı. Vautrin, "Rusya'nın savaş kaynaklarının temel desteklerinden biri olan bu durumu ortadan kaldırmak için baskıyı artırmalıyız" dedi.

"Savunma için yeni bir dönem başlıyor"

İngiltere Savunma Bakanı Healey, "Ukrayna için daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. İngiltere ortak endüstri işbirliği, tatbikatlar ve inovasyon konusunda Ukrayna ile daha fazla işbirliği yapacak. Yeni bir tehditle karşı karşıyayız, savunma için yeni bir dönem başlıyor. İngiltere hükümeti olarak Avrupa'nın savunmasını çok ciddiye alıyoruz. İngiltere hükümeti sadece ülkemizi değil, diğer ülkeleri de savunmak için önemli bir rol oynayacak. Bunu NATO aracılığıyla diğer müttefiklerle birlikte yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski de Ukrayna'nın savunması için ortak girişim projelerine Polonya'nın katkısını artırmak istediklerini ifade etti.

AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına yanıt olarak AB'nin 20. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kallas, "Ukrayna'nın daha fazla hava savunmasına ve daha fazla mühimmatına ihtiyacı var. Ukrayna'nın halkını savunmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Kallas, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının Ukrayna'nın savunmasını sürdürebilmesinin en net yolu olduğunu tekrarlarken, AB'nin hibrit tehditlere karşı kendini korumaya devam edeceğini de belirterek, "AB, bu tehditleri 'yeni normal' olarak kabul edemez" açıklamasını yaptı. - BERLİN