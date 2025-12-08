E3 ülkeleri: 'Ukrayna'yı, barışı destekliyoruz'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları görüşme öncesinde "Ukrayna'nın yanındayız, barışı destekliyoruz" mesajı verdi. Zelenskiy ise "ABD olmadan çok fazla şey başaramayacağımız da açık. Ancak Avrupa olmadan da başaramayız ve bu konuda önemli kararları birlikte almalıyız. Bu yüzden buradayız, bu görüşmeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer İngiltere'nin başkenti Londra'da ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşının sona erdirilmesine dönük planına ilişkin son gelişmeleri ve atılacak yeni adımları ele almak üzere bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ev sahipliğindeki zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katılıyor. Görüşme öncesinde kameraların karşısına geçen E3 ülkelerinin liderleri "Ukrayna'nın yanındayız, barışı destekliyoruz" açıklaması yaptı. Ev sahibi olarak ilk sözü alan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Eğer bir ateşkes olacaksa bu adil ve kalıcı bir ateşkes olacaktır. Bu nedenle Ukrayna ile ilgili meselelerin Ukrayna için olduğu ilkesini tekrar tekrar ortaya koymamız çök önemli. Biz burdayız, çatışmada sizi desteklemek ve müzakerelerde sizi desteklemek için buradayız" dedi.

"Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda ortak bir tutum sergilemeliyiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bu nedenle Ukrayna'ya elimizden geldiğince çok ekipman desteği sağlıyoruz. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda ortak bir tutum sergilemeliyiz. Ukrayna, Avrupalılar ve ABD birlikte bir barış süreci başlatmak için ortak bir tutum sergilemeliyiz. Bu çok önemli" dedi.

"ABD barış belgesinde şüphe uyandıran noktalar var ve bu konuyu burada tartışıyoruz"

Almanya Başbakanı Merz ise Ukrayna'ya desteğin süreceğini ifade ederek, "Biz Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz, çünkü hepimiz Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa'da olduğunu ve Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa'da olduğunu biliyoruz. Biz buradayız ve kimse Ukrayna'ya yeterli şekilde destek vermeye devam edeceğimiz konusundaki kararlılığımızdan şüphe duymamalı. Ukrayna'nın arkasında duruyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Örneğin, ABD barış belgesinde şüphe uyandıran noktalar var ve bu konuyu burada tartışıyoruz" diye konuştu.

"ABD olmadan çok fazla şey başaramayacağımız da açık"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Benim için önemli olan, hafta sonu ABD'de ABD ile pozisyonumuzu netleştirmekti. ABD'nin barış planı, taraflar, Avrupa ile Ukrayna arasındaki işbirliği önemli. Ancak ABD olmadan çok fazla şey başaramayacağımız da açık. Ancak Avrupa olmadan da başaramayız ve bu konuda önemli kararları birlikte almalıyız. Bu yüzden buradayız, bu görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Video konferans ile diğer liderlerle görüşme yapılacak

Almanya, İngiltere ve Fransa liderleri ile Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'daki son durumu, ABD'nin Ukrayna ve Rus heyetleri ile yaptığı görüşmeleri ve Avrupalıların arabuluculuk çabalarında atabileceği adımları ele alacak.

E3 ülkelerinin liderleri, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından Ukrayna destekçisi diğer Avrupa ülkelerinin hükümet ve devlet başkanlarına video konferans yoluyla yapılacak toplantıda zirveye ilişkin bilgi verecek. E3 ülkelerinin liderlerinin gerçekleştirdiği zirve, ABD ile Ukrayna heyetlerinin ABD'de gerçekleştirdikleri ve ilerlemenin sağlanamadığı bildirilen toplantının ardından yapılıyor olması Avrupalıların önemli kararlar alabileceği beklentisini artırdı.

Zelenskiy Brüksel'e gidecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Londra'daki zirvenin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket edecek ve barış görüşmelerini ele almak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelecek. - LONDRA