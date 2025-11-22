Haberler

E3 Ülkeleri G20 Zirvesinde Ukrayna Barış Planını Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika'daki G20 zirvesinde Almanya, İngiltere ve Fransa liderleri, ABD'nin Ukrayna'da savaşın sonlandırılmasına yönelik 28 maddelik planı üzerine bir araya geldi. Toplantıda, planın daha uygulanabilir hale getirilmesi için öneriler düşünüldü.

Güney Afrika'da düzenlenen G20 zirvesine katılan Almanya, İngiltere ve Fransa'dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da savaşın sonlandırılmasına yönelik planını görüşmek üzere bir araya geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in Avrupalıların ABD'nin planına verebileceği katkıları ele aldıkları belirtiliyor.

Güney Afrika'daki G20 zirvesi, ABD'nin Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan 28 maddelik planı nedeniyle Avrupalıların görüşme trafiğine sahne oldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin 28 maddelik barış planına verilecek cevabı ve önerilerini Johannesburg'da yaptıkları toplantıda ele aldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, toplantıdan bir fotoğrafı sosyal medya platformu X'te paylaşarak, "Dostlar, ortaklar, müttefikler Ukrayna'ya destekte birleştik" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin içeriği

Almanya, İngiltere ve Fransa liderlerinin toplantıda, ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planına karşı bir öneri taslağı üzerinde konuştukları belirtiliyor. Alman medyasına bilgi veren bir yetkili, liderlerin ABD planını daha uygulanabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Haberlere göre Avrupalı liderlerin öncelikli hedefi, kabul edilemez buldukları noktaları 28 maddelik belgeden çıkarmak.

E3 ülkelerinin liderleri olarak Merz, Macron ve Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptıkları telefon görüşmesi sonrası ABD'nin 28 maddelik planına ilişkin olarak, "Avrupa ülkelerini, Avrupa Birliğini ve NATO'yu ilgilendiren herhangi bir anlaşmada Avrupalıların onayı ve müttefiklerin mutabakatı alınması gerekir" açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e barış planını kabul etmesi için 27 Kasım Perşembe gününe kadar süre verdi. Avrupalılar bu süreye kadar geliştirecekleri yeni formüllerle muhtemel barış sürecine katkı vermeyi ve çekincelerini plandan çıkarmayı hedefliyor. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.