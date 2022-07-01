E-ticaret düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'dan geçen 13 maddelik yasa teklifi ile elektronik ticarette (e-ticaret) tekelleşmenin önüne geçilmesi amacıyla tüm elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yükümlülükler getirildi. Kanun teklifi, rekabeti bozucu veya sınırlayıcı faaliyetleri engelleme, e-ticarette çok oyunculu bir yapının tesisi, fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinin önlenmesine dönük düzenlemeler içeriyor. Buna göre; e-ticarette meydana gelen haksız ticari uygulamalar engellenecek. Hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltılacak. Herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınması önlenecek. Hizmet sağlayıcıların, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi engellenecek.

Net işlem hacmi 60 milyar TL ve işlem sayısı 100 binin üzerinde olan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ise pazar yerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri elektronik para faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar getirilecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının pazar yerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak. Mal veya hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlanması engellenecek.