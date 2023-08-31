Düzce İl Özel İdaresi 2024 Yılı Hazırlık Bütçesi Sunumu

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Vali Selçuk Aslan'a 2024 yılı hazırlık bütçesi ile ilgili sunum yaptı. Bütçenin büyük kısmının sel felaketinden hasar gören köy yolları, yıkılan köprüler ve heyelanlar ile köy yolları asfalt çalışmaları için harcanması planlanıyor.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Vali Selçuk Aslan'a İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı Hazırlık Bütçesi ile ilgili sunum yaptı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, resmi kurumlardan bilgiler almaya devam ediyor. Bu dahilde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, Vali Aslan'a özel idarenin 2024 yılı hazırlık bütçesi ile ilgili bilgiler verdi.

2024 yılı mali bütçesinin büyük kısmının sel felaketinden hasar gören köy yolları, yıkılan köprüler ve heyelanlar ile köy yolları asfalt çalışmaları için harcanacağı tahmin ediliyor. - DÜZCE