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Düzce haberi | TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

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Düzce haberi | TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Gelen Düzce haberlerine göre Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Dünya Düzce Günleri dolayısıyla kente gelen Sarıgül, partisinin İstanbul Caddesi'nde bulunan standını gezdi, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Sarıgül, gazetecilere, Düzce'nin partisinin seçtiği pilot illerden biri olduğunu söyledi.

Düzce halkının misafirperverliğinin değerli olduğunu ifade eden Sarıgül, "15 Eylül'den sonra Düzce'ye geleceğim ve Düzce'nin bütün ilçelerini ve fırsat bulabildiğim kadarıyla da köylerini dolaşacağım. Düzce'yi, Türkiye kamuoyunda çok daha iyi yerlere taşımak istiyorum." diye konuştu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, "KPSS imtihanlarının iptal edilmesi son derece yararlı ve doğru olmuştur." dedi.

Sarıgül, temaslarının ardından parti temsilcileriyle kentten ayrıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Politika

Mustafa Sarıgül Türkiye Düzce Politika Haberler

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