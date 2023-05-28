Düzce'de yatağa bağlı ve felçli hastalar için gezici sandık

Düzce'de yatağa bağlı ya da felci olan 26 seçmen için oy sandığı evlerine gitti. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı.

Düzce'de yatağa bağlı ya da felci olan 26 seçmen için oy sandığı evlerine gitti. Seçim kurulu görevlileri evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı.

Düzce'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 26 seçmen evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdılar.

Parkinson hastası olan ve bel kırığı olduğu için yataktan kalkamayan 74 yaşındaki Nazire Koçak, gezen sandık olmasa oy kullanamayacağını belirterek, "Gezen sandık gelmeseydi oy kullanamazdım. Sandığa gitme imkanım yoktu ve imkanım olmadığı için oy kullanamayacaktım. Şimdi eve gelen sandığa oyumu attım herkese hayırlı olsun" dedi.

Nazire Koçak'ın eşi Tarık Koçak ise gezici sandık sayesinde hastaların oylarını ev ortamında kullanabilmelerinin çok güzel olduğunu belirterek; "Eşim Parkinson hastası ayrıca beli 2 defa kırıldı. Bel kırıldığından dolayı oturamıyor, hareket edemiyor. Ayaklarından 4 defa ameliyat olduğu için yürüyemiyor. Gezici sandık ilk seçimde de gelmişti, bu seçimde de geldiler sağ olsun. Hepimiz için iyi bir uygulama. Çünkü hasta olan insanlar oy kullanma hakkını kullanmış oluyor. Bu hepimize hayırlı uğurlu olur inşallah" diye konuştu. - DÜZCE