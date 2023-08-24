Düzce'de Yasaklanan Yola Giren Araçlara Cezai İşlem Uygulandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl trafik komisyonu kararı ile ağır taşıtların girmesi yasaklanan Servet Bucurgat Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 49 araca 32 bin 198 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de İl Trafik Komisyonunca ağır taşıtların girmesine yasaklanan yola giren araçlara cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl trafik komisyonu kararı ile ağır taşıtların girmesi yasaklanan Servet Bucurgat Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Cadde üzerinde ağır taşıtların geçişinin yasaklanmasının ardından yapılan denetimlerde 2 saat boyunca 32 kamyon 17 tır kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 49 araca 32 bin 198 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, güzergah üzerinde kasası açık kamyonette Afganistan uyruklu şahıs taşındığını tespit eden ekipler araca cezai işlem uygularken, Afganistan uyruklu şahıslar, Göçmen Kaçakları ile Mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - DÜZCE