Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.