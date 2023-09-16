Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik tespit edilen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 334 sentetik ecza, 190 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 adet 7.65 mm çapında fişek, 5 adet 6,35 mm çapında fişek, 16 adet pompalı tüfek kartuşu, tabanca parçaları ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirilmişti.
Şafak baskınında gözaltına alınan F.P.P. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - DÜZCE