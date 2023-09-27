Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda M.E. isimli şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda M. E. isimli şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Koçyazı ve Derelitütüncü Mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada M.E. (47) isimli şahsa ait; 15 gram metamfetamin, 10 gram esrar, hassas terazi ve 32 parça uyuşturucu paketlememek için kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen M.E. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - DÜZCE