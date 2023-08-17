Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silah, sentetik kannabinoid, sentetik ilaç, metamfetamin ve ectasy ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri ortak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde 5 şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 1 adet ruhsatsız sişah, 33 gram sentetik kannabinoid, 19 adet sentetik ilaç, 6 gram metamfetamin ve 2 adet ectasy ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılırken, uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ettirileceği belirtildi. - DÜZCE