Düzce'de Türkiye Değişim Partisinden istifa eden 40 kişi AK Parti'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Düzce il başkanının da arasında bulunduğu 40 kişi, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Millet İttifakı'na destek vermesini gerekçe göstererek Ak Parti'ye katıldı.

İl Başkanı Sezgin Aktaş ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bazna, bazı yönetim kurulu üyeleri, TDP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 1'inci sıra adayı Ercan Kızılçaoğlu ve bazı üyeler, istifalarını sunmalarının ardından AK Parti İl Başkanlığına geldi.

Burada AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, parti yöneticileri ve üyeleri tarafından karşılanan eski TDP üyeleri için rozet takma töreni düzenlendi.

Şengüloğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, "Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı kırmızı çizgilerde, aynı hassasiyetlerde, olaylara aynı pencereden bakmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Aramız hoş geldiniz." dedi.

Yaklaşık 1 yıldır TDP'de il başkanlığı görevini yürüten Aktaş, eski partisini kentte üst seviyelere çıkarttığını düşündüğünü ifade etti.

Aktaş, TDP'nin Millet İttifakı'yla hareket etmesini eleştirerek, "Millet İttifakı'na karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. HDP'nin bulunduğu ortamda, HDP'nin isminin bile bulunduğu ortamda işimiz olmayacağını düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye her zaman faydalı ve güzel işler yaptığını savunuyoruz. Her zaman da bunu söyledik. Başarılı olana, her zaman başarılı olduğunu söylüyorum. Bu sebeple beni de bu aileye kattıkları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aktaş'a rozetini Ayşe Keşir, diğer yeni üyelere rozetlerini ise Şengüloğlu ve AK Parti'li yöneticiler taktı.