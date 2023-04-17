Düzce'de TDP'den istifa eden 44 kişi, AK Parti'ye katıldı

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Düzce İl Başkanı Sezgin Aktaş ile 1'inci sıra Düzce Milletvekili Adayı Ercan Kızılçaoğlu'nun da aralarında olduğu 44 partili, istifa edip AK Parti'ye katıldı.

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Düzce İl Başkanı Sezgin Aktaş ile 1'inci sıra Düzce Milletvekili Adayı Ercan Kızılçaoğlu'nun da aralarında olduğu 44 partili, istifa edip Ak Parti'ye katıldı. Aktaş, partilerinin Millet İttifakı'na destek verdiği için istifa kararı aldıklarını söyledi.

TDP Düzce İl Başkanlığı görevini yürüten Sezgin Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bazna, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hakan Karslıoğlu ve TDP 1'inci sıra Düzce Milletvekili Adayı Ercan Kızılçaoğlu ile parti üyesi 40 kişi, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde partilerinin Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklamasına tepki gösterdi. 44 partili, istifa ederek Cumhur İttifakı ortağı Ak Parti'ye katılma kararı aldı. TDP'liler, düzenlenen törenle Ak Parti'ye katıldı. TDP'lileri, İl Başkanlığı binasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile partililer karşıladı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Sezgin Aktaş ve diğer partililere AK Parti rozetlerini taktı.