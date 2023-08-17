Düzce'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 46 Şahsa İşlem Yapıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 46 şahsa işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 1 hafta süren operasyonlarda 46 şahsa işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde üst üste operasyonlar başlatıldı. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla mücadele ve Asayiş şube Müdürlüğü ortaklığında sokak satıcıları, kullanıcıları ve aranan şahıslara yönelik 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 57 adet sentetik ecza ve 13 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca ekiplerin çalışmaları çerçevesinde 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 64 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ve yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 4 gram esrar, 12 gram metanfetamin, 29 gram sentetik kannabinoid, 19 adet galara hap, 2 gram extacy hap, 15 kök kenevir madde ele geçirilirken 15 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler başlatıldı.

28 şüpheli yakalandı

Düzce'de gerçekleşen 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri tespit edildi. Şahısların arama çalışmaları devam ederken, suç önleme faaliyetleri çerçevesinde 28 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı. - DÜZCE