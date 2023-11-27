Düzce'de Şok Denetimlerde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları şok denetimlerde ve operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulundu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları şok denetimlerde ve operasyonlarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce ili genelinde polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde bir hafta boyunca şok uygulamalar yaptı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 10'u kuru sıkı 15 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet havalı tabanca, 3 adet kesici/delici alet, 153 adet fişek, 8 adet uzun namlulu silah mermisi, 6 adet kartuş, 48,7 gram sentetik kannabinoid, 339 gram esrar, 93,65 gram metamfetamin, 3,7 gram kokain, 8 adet sentetik ecza, 74 adet elektronik sigara, 20 bin adet makaron ve 39 kilo tütün ele geçirildi. Ayrıca suç önleme faaliyetleri dahilinde il merkezi ve ilçelerde Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorgulamalarda 27 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - DÜZCE