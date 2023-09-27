Düzce'de Sis Operasyonu: 30 Bin Makaron ve 15 Kilo Tütün Ele Geçirildi
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen Sis Operasyonu'nda Düzce'de 30 bin 780 adet dolu makaron ve 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 5 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak tütün mamulleri bulundu.
DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen Sis Operasyonu'nda Düzce'de 30 bin 780 adet dolu makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tütün mamulleri kaçakçılığı uygulaması Sis Operasyonu dahilinde 5 iş yerinde arama yapıldı. Aramada 30 bin 780 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 15.8 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli 6 şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - DÜZCE