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Düzce'de Sis Operasyonu: 30 Bin Makaron ve 15 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen Sis Operasyonu'nda Düzce'de 30 bin 780 adet dolu makaron ve 15 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 5 iş yerinde yapılan aramalarda kaçak tütün mamulleri bulundu.