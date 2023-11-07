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Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda bir atölyede yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda atölyenin işletmecisi ve çalışanları gözaltına alındı.